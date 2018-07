Em jogo de dois dias, Chapecoense e Atlético-PR empatam em 0 a 0 na Arena Condá

Com o empate, o time catarinense foi aos 15 pontos, na sétima posição, mas ainda pode ser ultrapassado pelo São Paulo na sequência da rodada, ainda nesta quinta-feira. Já os paranaenses chegaram aos 14 pontos, ocupando a nona colocação na tabela de classificação.

Com as formações que haviam terminado o primeiro tempo na noite anterior, Chapecoense e Atlético-PR retomaram o jogo para um estádio praticamente vazio, em clima de amistoso, nesta quinta. Com a bola rolando novamente, o time da casa foi o primeiro a chegar com perigo. Aos 12 minutos, Silvinho avançou pela esquerda, cruzou, e Lucas Gomes mandou de cabeça por cima do gol.

O Atlético-PR respondeu aos 16, com um chute de fora do atacante Pablo que passou perto do gol. Os dois times continuaram arriscando, mas sem acertar o gol. Quando isso aconteceu, aos 36 minutos, Hyoran chutou de dentro da área e Weverton fez grande defesa para manter o 0 a 0 no placar. Assim, o jogo terminou sem gols.

Na 11ª rodada, o Atlético-PR recebe o Grêmio na Arena da Baixada, em Curitiba, no próximo domingo, às 16 horas. No mesmo dia, mas às 18h30, a Chapecoense será adversária do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 0 ATLÉTICO-PR

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Marcelo, Thiego, Sérgio Manoel (Claudio Winck); Josimar, Cleber Santana, Arthur Maia; Lucas Gomes, Bruno Rangel, Silvinho. Técnico: Guto Ferreira.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno, Nicolas (Sidcley); Deivid, Otávio, Vinícius; Pablo, Walter, Anderson Lopes. Técnico: Paulo Autuori.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Manoel, Hyoran (Chapecoense); Walter, Léo (Atlético-PR).

PÚBLICO E RENDA - Não informados.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).