Em jogo de reviravoltas, Sevilla vence Villarreal e retoma 5º lugar no Espanhol

O triunfo levou o Sevilla aos 48 pontos, novamente no quinto lugar. No sábado, o Celta havia ocupado a posição de forma provisória ao vencer o Real Sociedad. Mesmo derrotado, o Villarreal continua em situação mais favorável, com 53 pontos, no quarto lugar, que dá vaga na fase preliminar da próxima Liga dos Campeões.

A movimentada partida deste domingo teve início com gol de Iborra, após passe de Gameiro, aos 23 minutos de jogo. O congolês Cedric Bakambu virou o marcador para o Villarreal ao marcar aos 29 e aos 37.

A vantagem, contudo, durou somente até os sete minutos da segunda etapa. Isso porque Victor Ruiz mandou contra as próprias redes e empatou o duelo. Foi o empurrão para uma nova virada no placar. Aos 20, Yevheniy Konoplyanka marcou o terceiro do Sevilla. E, mesmo com a expulsão de Ever Banega aos 35, o time da casa anotou o quarto gol, aos 40, com Jose Antonio Reyes.

Em outro duelo já finalizado neste domingo, o Levante levou a melhor sobre o Valencia no clássico local, apesar de viver situação crítica no Espanhol. Giuseppe Rossi marcou o único gol da partida aos 20 minutos do segundo tempo. Apesar do triunfo, o Levante segue na última colocação, com apenas 24 pontos na tabela. O Valencia está em 12º lugar, com 34 pontos.

A rodada deste domingo conta ainda mais dois jogos do Espanhol: Athletic Bilbao x Betis e Las Palmas x Real Madrid.