Em jogo manchado por racismo, Itália empata com Croácia O atacante Mario Balotelli foi alvo de ofensas racistas ontem, durante o confronto da Itália com a Croácia pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa, que terminou empatada por 1 a 1. De acordo com o jornal inglês "Daily Mail", a cada vez que Balotelli tocava na bola eram ouvidos gritos racistas vindos dos torcedores croatas e sons imitando macacos.