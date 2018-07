Em jogo no Aberto da Austrália, o título e a liderança

Não faltam atrativos no confronto entre a russa Maria Sharapova e a bielo-russa Victoria Azarenka na final do Aberto da Austrália, prevista para hoje, às 6h30 de Brasília. O jogo vale muito mais do que "apenas" um título de Grand Slam: a vencedora sairá de quadra como a nova número 1 do mundo.

A conquista pode marcar para Sharapova o início de uma nova fase. No campo profissional foi em Melbourne, em 2008, que a russa, de 24 anos, ganhou seu último torneio de Grand Slam para, na sequência, ascender à posição de número 1 do mundo. Em outubro daquele ano, no entanto, a tenista teve de ser submetida a uma cirurgia no ombro, que lhe custou a liderança, que até hoje não conseguiu recuperar.

Só no ano passado Sharapova retomou a forma capaz de recolocá-la na posição de protagonista das principais competições do circuito. "Para mim significa muito estar de novo em uma final de torneio de Grand Slam depois de ter perdido nas primeiras rodadas nos últimos anos."

Se a vida profissional está melhorando, a pessoal mais ainda. A expectativa é de que a russa anuncie logo após o torneio a data de seu casamento com o jogador de basquete esloveno Sasha Vujacic. "Bom, já fiz minha parte. A pedi em casamento e ela disse que sim. Desta forma, estamos comprometidos", confirmou o noivo. "Sobre a data e local do casamento, como cavalheiro, deixarei que seja Masha (diminutivo de Maria) conte para a imprensa."

De uma forma diferente da de Sharapova, a conquista do Aberto da Austrália pode dar início também a uma nova fase para Azarenka. Apesar de ter apenas dois anos a menos do que a rival, a bielo-russa nunca ganhou um torneio de Grand Slam ou já foi primeira colocada no ranking da WTA. Uma vitória levará sua carreira a outro nível.

Azarenka está confiante. Não acredita que a maior experiência da adversária seja uma desvantagem para ela. "Em uma final tudo pode acontecer", diz a tenista. "Será uma batalha para fazer o melhor possível e administrar da melhor maneira. Não quero menosprezar a experiência, mas seguramente conheço o jogo de Maria e ela conhece o meu de forma que há um certo equilíbrio neste sentido."

As duas, no entanto, têm algo em comum: o hábito de gritar em quadra a cada devolução. Por esse motivo, o confronto está sendo chamado de "a batalha dos decibéis". As duas, no entanto, dão de ombros para os críticos e esperam gritar mais ainda após o jogo. De alegria.