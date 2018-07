Em jogo, o futuro de Bota e Vasco Botafogo e Vasco fazem o clássico de hoje, às 21 horas, no Engenhão, com a vaga para a Libertadores na mira. A partida parece ser a última chance dos alvinegros de ainda sonhar com o torneio continental. Para os cruzmaltinos, ainda há certa margem para erro, mas a ordem é evitar o distanciamento do grupo dos quatro primeiros colocados no Brasileirão. Os rivais chegam para o confronto em mau momento. O Botafogo não vence há sete rodadas e o retrospecto em clássicos estaduais este ano é fraco, com apenas duas vitórias - ambas sobre os vascaínos, que foram derrotados nas duas últimas rodadas por São Paulo e Santos.