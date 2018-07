Em jogo, o futuro de Botafogo e Vasco

"Cada ponto perdido nesse momento torna a situação mais complicada. Já está difícil, pois dependemos de outros resultados para chegar (ao G4). Estamos no limite", admitiu o meia botafoguense Fellype Gabriel.

Os rivais chegam para o confronto em mau momento. O Botafogo não vence há sete rodadas e o retrospecto em clássicos estaduais este ano é fraco, com apenas duas vitórias - ambas sobre os vascaínos, que foram derrotados nas duas últimas rodadas por São Paulo e Santos.

Alvinegros e cruzmaltinos também têm um dilema ofensivo. No Botafogo, Elkeson foi barrado na última rodada, mas Rafael Marques ainda não fez gol desde que chegou ao clube - disputou 16 jogos. Bruno Mendes, de 18 anos, garantiu sua vaga no time titular com o gol do empate contra o Grêmio. Em São Januário, o técnico Marcelo Oliveira perdeu Alecsandro, com estiramento na coxa direita. Com Carlos Tenório também lesionado, a única opção é Romário, de 20 anos. A escolha, porém, deve ser Carlos Alberto, com Felipe e Juninho na armação.

A boa notícia para Marcelo Oliveira é o retorno de Dedé à zaga, depois de defender a seleção brasileira. Juninho Pernambucano foi poupado do treino por causa de uma conjuntivite, mas deve participar do clássico.

No Recife, a Ponte Preta enfrenta o Sport apostando na posse de bola e na melhor campanha - dez pontos a mais que o rival - para se afastar de vez da zona de descenso.