Em jogo, o futuro de Botafogo e Vasco

RIO - Botafogo e Vasco fazem o clássico de hoje, às 21 horas, no Engenhão, com a vaga para a Libertadores na mira. A partida parece ser a última chance dos alvinegros de ainda sonhar com a classificação para o torneio continental depois de 17 anos. Para os cruzmaltinos, ainda há certa margem para erro, mas a ordem é evitar o distanciamento do grupo dos quatro primeiros.

"Cada ponto perdido nesse momento torna a situação mais complicada. Já está difícil, pois dependemos de outros resultados para chegar (ao G4). Estamos no limite", admitiu o meia botafoguense Fellype Gabriel.

Os rivais chegam para o confronto em mau momento. O Botafogo não vence há sete rodadas e o retrospecto em clássicos estaduais este ano é fraco, com apenas duas vitórias - ambas sobre os vascaínos, que foram derrotados nas duas últimas rodadas por São Paulo e Santos.

Alvinegros e cruzmaltinos também têm um dilema ofensivo. No Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira coça a cabeça para definir o seu ataque. Elkeson foi barrado na última rodada, mas Rafael Marques ainda não marcou um gol desde que chegou ao clube, um período em que disputou 16 jogos. Bruno Mendes, de 18 anos, garantiu sua vaga no time titular com o gol do empate contra o Grêmio, nos acréscimos, no último domingo.

Em São Januário, o técnico Marcelo Oliveira perdeu Alecsandro, que sofreu um estiramento na coxa direita. O centroavante já não vivia boa fase e com Carlos Tenório também lesionado, a única opção no elenco para atuar mais fixo é o garoto Romário, de 20 anos. A escolha, porém, deve ser o veterano Carlos Alberto, com Felipe e Juninho Pernambucano na armação.

"O Alecsandro costuma se recuperar bem, mas um estiramento é algo sempre delicado e que precisa de uma boa recuperação para não correr risco de uma nova lesão", disse o médico Albino Pinto, que também não acredita que o goleador retorne a campo contra o Internacional, na quarta-feira da semana que vem.

A boa notícia para Marcelo Oliveira é o retorno de Dedé à zaga. Depois de defender a seleção brasileira contra o Japão, o zagueiro treinou ontem e está confirmado. O meia Juninho Pernambucano foi poupado da atividade por causa de uma conjuntivite, mas os médicos acreditam em sua participação no clássico.