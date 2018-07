Em Laguna Seca, Bradl crava sua 1.ª pole na MotoGP

O competidor da LCR Honda garantiu a pole ao cronometrar o tempo de 1min21s176 e deixou em segundo lugar o espanhol Marc Márquez, da Honda, que fez a sua melhor volta na sessão classificatória em 1min21s193. Já a terceira posição do grid ficou com o também espanhol Álvauro Batista, que assim como Bradl corre por uma equipe satélite da MotoGP, a Gresini Honda.

A segunda fila do grid será liderada pelo italiano Valentino Rossi, da Yamaha, seguido pelo inglês Carl Crutchlow e pelo espanhol Jorge Lorenzo, respectivos quinto e sexto colocados, que também correm com motos impulsionadas por motor Yamaha.

Lorenzo partirá do sexto lugar nos Estados Unidos depois de ter ficado fora da etapa da Alemanha do Mundial por ter sofrido um acidente no treino livre de sexta-feira. Na ocasião, ao cair na pista ele danificou a placa de titânio que tinha sido colocada duas semanas antes em sua clavícula esquerda, após uma queda sofrida no circuito holandês de Assen. Desta forma, ele precisou passar pela segunda cirurgia praticamente seguida no local, no sábado passado, em Barcelona.

O espanhol Dani Pedrosa, por sua vez, conquistou o sétimo lugar do grid neste sábado e neste domingo voltará a correr depois de também ficado de fora da etapa da Alemanha. O piloto da Honda se acidentou nos treinos de sábado da prova no circuito de Sachsenring. O caso dele foi menos grave, pois teve apenas uma fissura na clavícula esquerda. Porém, assim como Jorge Lorenzo, precisou passar na última sexta-feira por uma avaliação médica antes de ser liberado para entrar na pista de Laguna Seca.

O grupo dos dez primeiros colocados do grid da prova norte-americana será completado, nesta ordem, pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, pelo inglês Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, e pelo norte-americano Nicky Hayden, da Ducati.

A corrida deste domingo, a nona deste Mundial de 2013, terá largada às 18 horas (de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 3.