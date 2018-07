Em Londres, Duda fatura bronze no salto em distância

LONDRES - Mauro Vinícius da Silva, mais conhecido como Duda, conquistou neste sábado a medalha de bronze no salto em distância na etapa de Londres da Diamond League. No Estádio Olímpico, que recebia a abertura dos Jogos exatamente há um ano, o brasileiro saltou 8,00 metros e só ficou atrás do russo Aleksandr Menkov (8,31m) e do australiano Fabrice Lapierre (8,17m).

Assim como os demais atletas, Duda encarou a competição como última preparação para o Mundial de Moscou, entre os dias 10 e 18 agosto. "Ainda estou fazendo treinos fortes na preparação para o Mundial e não tive muito tempo de descanso, não parei para competir aqui", disse o saltador, ao justificar o resultado deste sábado, abaixo dos 8,01 registrados na Olimpíada.

"Voltar aqui para tentar reescrever uma história foi maravilhoso. Fui terceiro e agora é daqui para melhor. O público também é fantástico, já pensei até em competir no Brasil com estádio lotado. Seria muito bom", disse o saltador, que foi o sétimo colocado em Londres há um ano.

O Brasil também contou com uma representante nos 200 metros. Ana Cláudia Lemos, contudo, não conseguiu brilhar na disputa. Chegou em oitavo lugar, com o tempo de 23s14, acima do sua melhor marca do ano, de 22s61.

"Foi uma prova bem forte e eu esperava fazer aqui o meu melhor tempo do ano. Não estou acertando a corrida. Tenho de ver o que está acontecendo e continuar pensando no Mundial", disse a velocista. "O planejamento foi feito para lá e ainda não saiu o resultado que eu estou esperando. É ter paciência, continuar focada e esperar o Mundial chegar". A prova foi vencida pela norte-americana Allyson Felix, que registrou 22s41.