Em Long Beach, Mike Conway ganha a primeira na categoria

Após sofrer grave acidente no ano passado em Indianápolis, que o tirou do restante da temporada, Mike Conway deu a volta por cima ontem na Fórmula Indy. Em uma prova cheia de acidente, o britânico da Andretti ganhou a etapa de Long Beach e conquistou sua primeira vitória na categoria.

O começo de ano não parecia promissor para Conway, que terminou as duas primeiras provas da temporada em 23.º e 22.º, respectivamente. Ontem, ele largou em terceiro e mostrou força na parte final. Pulou da sexta posição para o primeiro lugar em duas voltas e liderou as 14 voltas finais, seguido pelo australiano Ryan Briscoe e pelo compatriota Dario Franchitti.

Mesmo sem vencer, Franchitti chegou a 122 pontos e assumiu a liderança geral por conta do péssimo resultado obtido por Will Power (114). O australiano, que havia vencido em São Petersburgo e no Alabama, largou ontem na pole position, mas se envolveu em dois acidentes e cruzou a linha de chegada em 10º.

Brasileiros. O melhor resultado entre os brasileiros mais uma vez foi obtido por Tony Kanaan, da KV Racing, que terminou em 8º. Companheiro de Will Power na Penske, Helio Castroneves se envolveu em acidente com o australiano e chegou em 12°. Vitor Meira, Raphael Matos e Bia Figueiredo terminaram em 9º, 11º e 19º, respectivamente.