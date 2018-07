Em meio à Olimpíada, Micale convoca seleção sub-20 para amistosos em setembro

Foram chamados 20 nomes para integrar a seleção, e um dos destaques ficou por conta do zagueiro Lyanco. Neto de iugoslavos, o jogador do São Paulo havia decidido se naturalizar sérvio e chegou a ser convocado para times de base do país, mas entrou com pedido na Fifa para reverter a naturalização e, assim, ficou liberado para atuar pelo Brasil.

A convocação de Micale ainda tem alguns outros destaques, como o goleiro Caíque, titular do Vitória em parte do Brasileirão, o lateral Guilherme Arana, importante na conquista do Brasileiro do ano passado pelo Corinthians, o meia Gerson, ex-Fluminense e atualmente na Roma, e os atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo, e Richarlison, do Fluminense.

No total, são quatro chamados que atuam fora do Brasil. Além de Gerson, Micale convocou os meio-campistas Allan, formado no Internacional e atualmente no Hertha Berlin, e Caio Henrique, ex-Santos e hoje no Atlético de Madrid, e o atacante Malcom, campeão brasileiro ano passado pelo Corinthians e atualmente no Bordeaux.

Já pensando nos compromisso do ano que vem, a seleção sub-20 encara a Inglaterra no dia 1.º no CT do rival, o St. George's Park, com portões fechados. Três dias depois, o duelo será no Aggborough Stadium, com torcida no estádio. Em 2017, a equipe terá em janeiro o Sul-Americano da categoria, no Equador. Se ficar entre os quatro primeiros, jogará o Mundial da Coreia do Sul.

Confira a convocação da seleção brasileira sub-20:

Goleiros - Caíque (Vitória) e Daniel (Palmeiras).

Zagueiros - Gabriel (Avaí), Lyanco (São Paulo), Murilo Cerqueira (Cruzeiro) e Robson (Santos).

Laterais - Dodô (Coritiba), Guilherme Arana (Corinthians) e Raul (Grêmio).

Meio-campistas - Allan (Hertha Berlin), Caio Henrique (Atlético de Madrid), Douglas (Fluminense), Gerson (Roma), Lucas Paquetá (Flamengo) e Maycon (Ponte Preta).

Atacantes - Caio Monteiro (Vasco), Felipe Vizeu (Flamengo), Malcom (Bordeaux), Matheusinho (América-MG) e Richarlison (Fluminense).