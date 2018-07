Em Minas, Cielo testa preparação após nova mudança de técnico

Cesar Cielo vai cair na piscina do Minas Tênis Clube, nesta sexta-feira, para primeira testar, em competição, os efeitos de mais uma mudança na sua comissão técnica. Há pouco mais de um mês, o campeão olímpico montou um grupo multidisciplinar, com seis profissionais, entre eles o técnico Arilson Silva.

O nadador, entretanto, continua como atleta do Minas Tênis Clube, dividindo seus treinos entre a capital paulista, no Centro Olímpico, e Belo Horizonte. Por conta do compromisso com os mineiros, precisa participar do Torneio Metropolitano Infantil a Sênior, que vai até sábado.