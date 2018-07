Em momento difícil, Real Madrid ainda tem de encarar o Barça na Copa do Rei

SÃO PAULO - Pouco importa se o Real Madrid está com a defesa despedaçada e o técnico José Mourinho não se dá com metade do elenco. Também não é demérito se a partida vale pela Copa do Rei. O fato é que Real e Barcelona, que se enfrentam hoje pelas semifinais no Estádio Santiago Bernabéu, é o maior jogo do mundo. Opinião de quem faz o show.

"É o maior clássico do mundo. Vivi os momentos mais bonitos da minha carreira nesses jogos", disse o alemão Mesut Özil, do time merengue. "É uma partida que sempre traz grande motivação e expectativas. Sim, é o maior do planeta", concorda Xavi, do outro lado.

Esse espetáculo será repetido mais duas vezes em um mês: além da volta da Copa do Rei, na quarta, os dois gigantes vão se enfrentar no dia 3 de março, pelo Espanhol. Sevilla e Atlético de Madrid começam a disputar a outra semifinal amanhã.

Hoje, o clássico está totalmente inclinado para o lado catalão, já que o Real vive seu pior momento nas últimas temporadas. Com 15 pontos de desvantagem no Espanhol, o time entra esfacelado: Di María está suspenso; Pepe, Fabio Coentrão e Sergio Ramos estão contundidos e Iker Casillas se recupera de uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão esquerda.

José Mourinho está pressionado, seja pela míngua de bons resultados, pela falta de um jogo à altura de suas estrelas e pelos constantes atritos com jogadores. Se cair, sua última ficha será a Copa dos Campeões na qual vai enfrentar o Manchester United. É uma ficha de alto risco.

"O Barcelona não é favorito", rebate o atacante Karin Benzema. "Sempre nos superamos nessa partida", conclui.

Messi e Cristiano Ronaldo fazem a grandeza do dérbi. Melhor do mundo nos últimos quatro anos, o argentino está ainda melhor. Nesse momento da temporada passada, ele tinha onze gols a menos e acabou quebrando o recorde de 50 tentos. Já marcou em 11 partidas seguidas, outro recorde.

Apesar dos problemas de relacionamento, o português está se recuperando. No domingo, contra o Getafe, fez três gols em dez minutos e totaliza 21 no campeonato (Messi tem 32). "Precisamos jogar bem, porque o Barcelona é um time fantástico", avalia.