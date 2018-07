Em Monte Carlo, Federer tropeça de novo

Os maiores méritos, claramente, foram do austríaco de 29 anos, que, com a vitória e a vaga nas semifinais, chegará à 8ª colocação no ranking mundial. Mas a impaciência de Federer, que costuma finalizar seus jogos com velocidade, também teve um papel crucial em mais esta derrota - o suíço ainda não venceu nenhum top 10 na temporada. Hesitante na sua principal arma, o forehand, o número 3 do mundo acabou caindo nas armadilhas do talentoso Melzer, que chegou às semifinais de Roland Garros, no ano passado, na mesma superfície em que é disputado o Masters de Monte Carlo, o saibro.

"Não acho que tenha jogado mal", disse o suíço. "Foi apenas a primeira semana no saibro e não esperava mesmo estar na minha melhor forma."

Recuperação de Murray. Melzer enfrenta hoje David Ferrer, que passou por Viktor Troicki (duplo 6/3). Na outra semifinal, Andy Murray tem oportunidade de mostrar até onde vai sua recuperação. Depois de perder três partidas consecutivas após a derrota na final do Australian Open, em janeiro, o britânico faz boa campanha em Monte Carlo. Mas terá pela frente o maior pesadelo de qualquer tenista no saibro: o número 1 Rafael Nadal, invicto na superfície há mais de um ano. Murray venceu o português Frederico Gil (6/2 e 6/1) e o espanhol fez outra exibição de gala diante de Ivan Ljubicic - 6/1 e 6/3, em apenas 1h19 de partida.