Em Montreal, Arthur Zanetti começa busca pelo bicampeonato mundial

Os ginastas do Brasil começam seu treinamento de pódio nesta sexta-feira. No sábado é a vez das representantes femininas da equipe. A expectativa é grande para o início do Mundial de Ginástica Artística, que começa na segunda-feira em Montreal, no Canadá. O grande nome da delegação é o campeão olímpico Arthur Zanetti. “Tenho de fazer meu papel. Não me cobro, mas, quando precisar, eu mesmo farei isso”, disse, em entrevista ao Estado.

Ele vai competir nas argolas, sua especialidade e aparelho que lhe rendeu duas medalhas olímpicas e um título mundial em 2013, além de muitas outras conquistas. “As expectativas são as de cumprir o que estamos fazendo em treino e tentar reproduzir isso na competição. Vou sempre buscar fazer o máximo, pois assim surgirão os resultados”, explicou.

Além de ser um Campeonato Mundial, a competição também serve de parâmetro para o próximo ciclo olímpico até os Jogos de Tóquio, em 2020. O brasileiro tem rivais muito fortes e a ginástica brasileira vem crescendo bastante internacionalmente. Outro detalhe é que os critérios de pontuação também serão diferentes.

Após a Olimpíada, a Federação Internacional de Ginástica mudou o código de pontuação, então não será fácil para os atletas tirarem notas altas. Os juízes também estarão mais criteriosos nas avaliações. “A preparação está sendo boa e dentro do planejado. Fizemos vários treinamentos, tanto no clube quanto com a seleção. Treinamos controle, fizemos avaliações e finalizamos com aclimatação bem antecipada para o Mundial. Desde que chegamos a Montreal, tudo correu bem e os treinos têm sido ótimos”, afirmou.

O atual campeão olímpico e mundial, o grego Eleftherios Petrounias, será um grande rival para Zanetti no Mundial. Outro nome é o russo Denis Ablyazin, bronze nos Jogos do Rio. Para o brasileiro, não dá para escolher os mais fortes. “No Mundial, todos que fizerem argolas serão meus adversários.”

Para Marcos Goto, técnico do atleta e coordenador da seleção, o objetivo da equipe é alcançar o maior número de finais no Mundial e se manter entre as grandes potências da modalidade. “Neste momento pós-Jogos Olímpicos, quando competimos em casa e obtivemos excelentes resultados, não nos sentimos pressionados para disputar esse Mundial e conquistar medalhas, e sim em manter uma boa participação. Conquistando finais, já estaríamos bem satisfeitos com os resultados.”