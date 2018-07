Em Moscou, Ana Cláudia quer duas finais e medalha no 4x100 m

SÃO PAULO - A dois meses do Mundial de Moscou, em agosto, Ana Cláudia Lemos continua trabalhando firme em sua obsessão: diminuir, cada vez mais, seus tempos. A velocista de 25 anos, que está classificada para três provas no torneio russo (100 m, 200 m e 4 x 100 m), pretende ser finalista nas disputas individuais e medalhista no revezamento, disse em entrevista a TV Estadão.

"Quero ser finalista nas duas provas (100m e 200 m), mas preciso melhorar meus resultados para chegar um pouco mais confortável (ao Mundial)", diz Ana Cláudia, que competirá no Sul-Americano da Colômbia, em julho, e pode participar de mais duas etapas da Liga Diamante. "A esperança de medalha, hoje, é no 4x100 m. Estamos com um time muito bom."

Ana já bateu o recorde sul-americano dos 100 metros duas vezes esta temporada. A marca, que era de 11s15 desde 2010, passou para 11s13 este ano, baixando para 11s05 no GP de Belém, no início de maio. A velocista também é dona da melhor marca da América do Sul nos 200 metros desde 2011.

Apesar de gostar mais da prova mais longa, Ana Cláudia diz que não deve priorizar uma das duas disputas. Elas são, na sua visão, interdependentes. "Gosto mais dos 200 m, mas preciso dos 100 m para correr melhor. Uma complementa a outra."