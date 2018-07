Em Natal, construção é a mais acelerada do País Último estádio da Copa do Mundo a ter a construção iniciada, a Arena das Dunas, em Natal, é a que apresenta atualmente ritmo mais acelerado. Assim, atingiu no fim de julho 83,81% de conclusão, e não há mais dúvida de que ficará pronta ainda neste ano. O estádio, que terá capacidade para 44.070 torcedores, segundo a última aferição da Fifa, está recebendo a cobertura. O gramado começou a ser plantado na quarta-feira e a previsão é que fique pronto para uso em 90 dias.