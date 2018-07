Em negociação com Coritiba, Ronaldinho assistirá jogo do PSG no domingo em Paris

"Ele está de volta". Esta é a frase que aparece no início de um vídeo, de aproximadamente 1 minuto, divulgado nesta quinta-feira no site oficial do Paris Saint-Germain com lances e dribles do meia Ronaldinho Gaúcho. Mas não se trata da contratação do craque brasileiro, hoje com 36 anos e em negociação com o Coritiba, que atuou no clube parisiense entre 2001 e 2003. Ele apenas estará no estádio Parque dos Príncipes neste domingo para acompanhar a partida contra o Monaco, pelo Campeonato Francês.

No Twitter, o Paris Saint-Germain afirma que "a lenda regressará ao Parque (dos Príncipes) neste domingo", postando junto o vídeo. De acordo com a imprensa, Ronaldinho Gaúcho poderá ser homenageado pela direção do Paris Saint-Germain pelos serviços prestados ao clube nas três temporadas em que jogou na França.

O craque brasileiro, pentacampeão mundial em 2002, iniciou a sua carreira profissional no Grêmio em 1999 e se transferiu ao Paris Saint-Germain, em uma negociação polêmica na época, em 2001. Após três temporadas na França, foi vendido ao Barcelona, onde jogou até 2008 e virou ídolo da torcida por suas jogadas, gols e muitos títulos. Depois jogou por Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro (México) e, por fim, Fluminense.

Sua lista de títulos engloba, além da Copa do Mundo de 2002, uma Copa América (1999) e uma Copa das Confederações (2005), pela seleção brasileira; uma Liga dos Campeões da Europa (2006), pelo Barcelona; e uma Copa Libertadores (2013), pelo Atlético Mineiro. Soma-se a isso o prêmio Bola de Ouro, dado pela revista France Football e pela Fifa, em 2005.