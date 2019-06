Em nota, Pinheiros defende nadador Gabriel Santos, reprovado em exame antidoping

O Esporte Clube Pinheiros divulgou nota, na tarde desta quinta-feira, afirmando que acredita na inocência de seu atleta, o nadador Gabriel Santos, cujo exame antidoping recente acusou positivo para a substância clostebol, proibida pela Federação Internacional de Natação (Fina).

O atleta de 23 anos foi submetido a um teste de urina no último dia 20 de maio, em prova disputada em São Paulo, e o resultado acusou a presença do anabólico sintético e, caso seja confirmada sua punição, poderá ficar de fora de boa parte da temporada, que é decisiva no ciclo olímpico de Tóquio-2020.

Para o clube, do qual o atleta já faz parte dos quadros há 12 anos, se houve o consumo da substância proibida, foi algo acidental. "Tomando conhecimento de que o Gabriel não fez uso de forma voluntária de nenhuma substância, afirmação que foi levada em consideração devido ao seu bom histórico comportamental e esportivo, o clube prestará a ele todo o suporte necessário, para que a situação seja esclarecida e cause o mínimo de impacto possível na carreira do atleta", afirmou a nota distribuída à imprensa.

O velocista é uma das grandes promessas da natação brasileira na atualidade. Gabriel Santos faz parte do time que vai disputar a prova do revezamento 4x100m livre no Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, em julho, e que irá aos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ele tem ainda oito dias para solicitar uma contraprova de seu exame se quiser evitar sua exclusão das duas competições.