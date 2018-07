Em nova categoria, Mariana Silva volta à seleção de judô

A seletiva aconteceu neste domingo no Pinheiros, em São Paulo, e envolveu 73 atletas, de todas as categorias. Só os atletas olímpicos e/ou os que estão entre os 14 melhores do ranking feminino e entre os 22 no masculino já estavam garantidos na seleção e não precisaram subir no tatame.

A seleção não é definitiva e, durante o ciclo olímpico, serão outras duas seletivas, envolvendo quem já está no grupo e quem briga para entrar. Os atletas que estiverem dentro do grupo de classificação olímpica no ranking mundial furam a seletiva.

O objetivo da CBJ é trabalhar com três atletas em cada um dos 14 pesos olímpicos até 2015, com investimentos em viagens e preparação multidisciplinar. A confederação espera gastar cerca de R$ 30 milhões para preparar a equipe visando os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.

Neste domingo, nenhuma surpresa para definir a seleção que vai começar o ciclo olímpico em 2013. Duas vagas, porém, ainda estão em aberto. Na categoria até 57kg, Camila Minakawa vai esperar Flávia Gomes se recuperar de contusão para lutar com ela por uma vaga na seleção. O mesmo com Rafael Buzacarini, que fica à espera de Hugo Pessanha na categoria até 100kg.

Confira a seleção brasileira de judô:

48kg - Sarah Menezes, Gabriela Chibana e Nathália Brígida.

52kg - Erika Miranda, Eleudis Valentim e Raquel Silva.

57kg - Ketleyn Quadros, Juliene Aryecha e Camila Minakawa (ou Flávia Gomes).

63kg - Mariana Silva, Rafaela Silva e Mariana Barros.

70kg - Maria Portela, Amanda Oliveira e Nadia Merli.

78kg - Mayra Aguiar e Samanta Soares

+78kg: - Suellen Altheman, Claudirene César e Rochele Nunes.

60kg - Felipe Kitadai, Diego Santos e Eric Takabatake.

66kg - Leandro Cunha, Charles Chibana e Luiz Revite.

73kg - Bruno Mendonça, Marcelo Contini e Alex Pombo.

81kg - Leandro Guilheiro, Victor Penalber e Mauro Moura.

90kg - Tiago Camilo, Nacif Elias e Eduardo Santos.

100kg - Luciano Correa, Renan Nunes e Rafael Buzacarini (ou Hugo Pessanha).

+ 100kg - Rafael Silva, Daniel Hernandes, Davi Moura e Walter Santos.