Em novo ranking de equipes, Brasil é o sexto melhor no tênis de mesa masculino

Depois de um período sem atualizações, a Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês) divulgou o ranking mundial por equipes de abril com um novo cálculo. No masculino, o Brasil figura em uma excelente posição, em sexto lugar, atrás apenas das maiores potências históricas da modalidade, enquanto que a equipe feminina voltou a figurar entre as 20 melhores do mundo, algo que não acontecia desde 2018.

Com a atualização, a equipe masculina do Brasil soma 3.552 pontos, somente atrás de China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul e Suécia. A equipe brasileira está na frente de alguns países bem tradicionais da modalidade como Taiwan, Inglaterra, Áustria, Hong Kong, Portugal e França.

Já no feminino, a equipe brasileira está na 19.ª posição, com 1.524 pontos. A última vez que as brasileiras haviam figurado no Top 20 foi entre janeiro e abril de 2018, quando chegaram a ocupar a 17.ª colocação, ainda no formato anterior do cálculo da ITTF. China, Japão, Alemanha e Coreia do Sul também lideram entre as mulheres, nas quatro primeiras posições, com a quinta colocação ocupada por Hong Kong.

A ITTF divulgou também o ranking das categorias de base. A equipe feminina do Brasil é a 12.ª colocada no ranking por equipes Sub-19, com 222 pontos. Já a masculina ocupa a 37.ª posição na mesma categoria, com 178. No Sub-15, as meninas ficaram em 25.º, com 112 pontos, enquanto que os rapazes estão na 24.ª colocação, com 132.

A partir de agora, a divulgação deste ranking será mensal. O ranking dos atletas permanece sendo atualizado semanalmente, mas quase não apresenta alterações, em razão do baixo número de competições internacionais no calendário, por conta da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, não há mudanças de posicionamentos em centenas de posições na lista desta semana. Hugo Calderano segue em sétimo, como melhor brasileiro no ranking masculino, enquanto que Bruna Takahashi é a melhor brasileira, em 48.º.

Por fim, no ranking olímpico de abril, composto por cálculo entre o antigo ranking mundial individual e o novo ranking de 2021, Calderano segue em sexto lugar, com 12.315 pontos, o que o garante, se os números forem mantidos até o final de junho, entre os quatro primeiros cabeças de chaves nos Jogos de Tóquio-2020, evitando assim um confronto com chineses antes de uma semifinal.