Em Osasco, Bragantino derrota o Oeste e encerra jejum de sete jogos na Série B

Apesar da vitória, o Bragantino continua em situação delicada, figurando na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 14 pontos. Pior para o Oeste, que perdeu os 100% de aproveitamento atuando no estádio José Liberatti e também a chance de encostar no pelotão da frente. Com 19 pontos, o time rubro-negro é o 14.º colocado.

Logo aos três minutos de jogo, Rafael Grampola aproveitou cruzamento de Erick e finalizou no canto de Felipe Alves. O Bragantino administrava bem a vantagem no placar e o Oeste encontrava dificuldades para chegar ao gol de Felipe, mas quase chegou ao empate em duas oportunidades. Na primeira, Velicka cobrou falta e o goleiro defendeu. Aos 40 minutos, Ricardo Bueno cabeceou na trave.

Em busca do empate, o Oeste voltou com uma postura mais ofensiva do intervalo e quase marcou com Léo Artur e Marquinhos, mas ambos esbarraram no goleiro Felipe. Aos 21 minutos, Erick recebeu de Serginho e, mesmo sem ângulo, marcou o segundo do Bragantino, que chegaria ao terceiro com Jobinho. O time rubro-negro marcou o gol de honra aos 43. Marcus Vinícius subiu livre e cabeceou no cantinho de Felipe.

O Oeste volta a campo na próxima sexta-feira contra o Avaí, às 19h15, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. No sábado, o Bragantino recebe o Joinville, às 21 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). As partidas são válidas pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 3 BRAGANTINO

OESTE - Felipe Alves; Mateus Vargas, Bruno Silva e Danielzinho; Maurinho, André Castro, Léo Artur, João Pedro (Marcus Vinícius), Crysan (Marquinhos) e Velicka (Francisco Alex); Ricardo Bueno. Técnico: Fernando Diniz.

BRAGANTINO - Felipe; Watson, Lucas Rocha, Éder Lima e Bruno Pacheco; Jonathan (Serginho), Edson Sitta (Rodrigo Sam) e Daniel Pereira; Tarta, Erick (Jobinho) e Rafael Grampola. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Rafael Grampola, aos 3 minutos do primeiro tempo; Erick, aos 21, Jobinho, aos 40, e Marcus Vinícius, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Sitta e Rodrigo Sam (Bragantino).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.031 pagantes.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).