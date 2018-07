Em ótima fase no Atlético-MG, Robinho se diz 'muito motivado' para pegar Cruzeiro Mesmo não tendo sido titular do Atlético-MG na maior parte dos jogos que disputou, Robinho já é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com cinco gols. Na véspera do seu primeiro clássico com a camisa alvinegra contra o Cruzeiro, o atacante mostra motivação e confiança.