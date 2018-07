Em Paris, Bellucci sofre o sétimo revés seguido Thomaz Bellucci começou bem, mas assim como na maioria das últimas derrotas cedeu a virada para o americano Alex Bogomolov, 35.º do mundo, na estreia no Masters de Paris: 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Foi a sétima derrota seguida do paulista Bellucci, 38.º do mundo, desde o US Open. Destes últimos reveses, cinco ocorreram de virada.