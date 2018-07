Em paz, Leão tem maior folga do ano para ajustes no São Paulo

SÃO PAULO - A vitória com ares de heroísmo no clássico diante do Santos, que redimiu Lucas das fracas atuações recentes, acalmou o clima no São Paulo e deixou Emerson Leão à vontade para um inédito período de treinos. Os sete dias até o jogo contra o Mirassol, domingo, são a maior folga na tabela do Tricolor desde o início da temporada, em 22 de janeiro.

Protagonista da partida, Lucas não teve descanso ontem. Participou de um programa da TV Globo ao meio-dia e, à noite, gravou com Roberto Justus (recém convidado para a vice-presidência do Tricolor) na Record. Segundo pessoas próximas, o alívio do garoto era evidente, depois de uma semana tensa.

Além de convencer a torcida são-paulina de que a equipe pode ser competitiva, após alguns tropeços contra rivais mais qualificados, o jogo selou a paz entre Lucas e Leão. Após a partida, o meia evitou encarar a boa atuação como resposta ao treinador e fez questão de ressaltar que não há diferenças entre os dois.

"O Leão sempre me deu liberdade e disse para saber a hora de tocar e de avançar. Temos um relacionamento muito bom", disse o meia. Para ele, a atuação decisiva e o gol da vitória também espantaram as dúvidas sobre seu potencial. "Depois de tudo o que aconteceu, provei minha capacidade. Sou muito jovem, e quando acontece um jogo assim eu tenho que comemorar."

Poucas dúvidas. Com boa parte do time titular definida, Leão terá nos próximos dias de encontrar soluções para duas vagas. Na direita, Piris ganha nova chance para provar que pode ser o titular, após entrar bem no clássico. E Jadson, que outra vez esteve apagado, precisará mostrar serviço para não perder a posição no meio-campo.