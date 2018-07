Em paz, Real Madrid recebe o Betis no Bernabéu Fazia tempo que o Real Madrid não vivia um clima tão tranquilo antes de uma partida. A turbulência provocada pela presença do técnico José Mourinho, sempre disposto a bater boca e alimentar polêmicas, ficou para trás. E agora o elenco trabalha em paz sob o comando sereno do italiano Claudio Ancelotti.