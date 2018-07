Em Pernambuco, Botafogo quer vitória contra o Sport para ter paz na temporada A derrota na estreia para o São Paulo e a lesão do goleiro e capitão Jefferson criaram uma preocupação na torcida do Botafogo. Recém-promovido para a Série A, o time ainda convive com a desconfiança e pega o Sport, neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, para afastar os problemas.