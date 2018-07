Em Portland, Tatiele de Carvalho alcança índice nos 10.000m para o Rio-2016

O tempo conquistado, além de ser um recorde pessoal para Tatiele, é o quarto melhor na história por atletas sul-americanos. O índice exigido para os Jogos Olímpicos é de 32min15s.

RECORDE - No mesmo dia, o pernambucano Wagner Domingos quebrou novamente o recorde brasileiro do lançamento do martelo, e alcançou a marca de 75,62m, em competição realizada na cidade de Varazdin, na Croácia. O atleta ainda luta para alcançar o índice olímpico de 77,00m, com data limite no dia 3 de julho.

O recorde anterior, de 75,60m, havia sido estabelecido no último dia 7 de maio, em Zagreb, também na Croácia. O lançador está em período de treinamento na Europa com o técnico Vladmir Kevo, treinador do esloveno Primoz Kozmus, campeão olímpico da prova nos Jogos de Pequim, em 2008.