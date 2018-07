Em Portugal, Gabriel Medina relaxa jogando futebol com amigos

O surfista Gabriel Medina ainda está em Portugal e tem aproveitado o tempo para ficar mais perto da família. Eliminado precocemente da penúltima etapa do Circuito Mundial em Peniche, ele só volta para o Brasil na quinta-feira e nesta terça ele jogou bola com amigos e familiares, entre eles o também surfista Jadson André.

Em uma partida descontraída, ele atuou ao lado do irmão Felipe, da irmã Sophia e do pai Charles. Jadson, por sua vez, ficou na outra equipe, que tinha como goleiro Antonio José Correia, o prefeito de Peniche e um dos grandes incentivadores da prática do surfe na capital portuguesa.

O confronto terminou empatado por 6 a 6, mas serviu para divertir Medina e seus familiares após a frustração de não ter conquistado antecipadamente o título mundial na etapa de Portugal do Circuito Mundial. Agora, o brasileiro vai tentar a conquista inédita para o Brasil na última etapa do ano, em Pipeline, no Havaí.

Antes disso, ele retornará ao Brasil e a partir do dia 3 vai participar do SP Prime, na praia de Maresias, em São Sebastião, onde aprendeu a surfar. A competição é válida pela divisão de acesso do Circuito Mundial. Depois, no dia 16, o surfista vai para o Havaí, onde começará os treinamentos para a última competição do ano.