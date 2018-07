Em protesto, búlgaro devolve medalha ao COI

Em discurso emocionado, Yordanov, que também é vice-presidente do Comitê Olímpico da Bulgária, disse que fazia isso em protesto contra a decisão anunciada na semana passada. Segundo ele, com este ato de solidariedade, ele se une a milhões de praticantes desta modalidade que condenam a decisão do COI.

A luta é um dos esportes-símbolos da Bulgária, tendo rendido ao país do leste europeu 16 das 51 medalhas de ouro olímpicas que os búlgaros já conquistaram. Georgi Markov, outro búlgaro campeão, disse que espera um museu lhe devolver sua medalha para que possa também mandá-la de volta ao COI. Já os técnicos Armen Nazaryan e Serafim Barzakov anunciaram, em entrevista coletiva, que estão começando uma greve de fome que só será encerrada se o Comitê Olímpico Internacional voltar atrás.

Yordanov enviou uma carta ao presidente do COI, Jacques Rogge, alegando que a luta é uma parte inseparável do movimento olímpico, lembrando que a modalidade sempre esteve presente no programa dos Jogos.