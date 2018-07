Em quarto no Grand Prix, Brasil chega à Turquia para se garantir na fase final As derrotas para Sérvia e China na semana passada jogaram o Brasil para um modesto quarto lugar na classificação geral do Grand Prix de Vôlei. Com quatro vitórias em seis partidas, a seleção brasileira feminina tem tudo para se classificar entre as seis primeiras para a fase final, mas para isso precisa ir bem nos jogos que fará em Ancara, na Turquia, de sexta até domingo.