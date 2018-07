Em quinto, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan vão à medal race do Mundial de 470 Já convocadas para os Jogos Olímpicos do Rio, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan brigam por medalha no Mundial da classe 470 da vela, que está sendo disputado em San Isidro, na Argentina. As brasileiras avançaram à medal race, a regata da medalha, no quinto lugar e, dependendo de uma combinação de resultados, podem até ficar com o título no sábado.