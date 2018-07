Em recuperação, Anderson Silva volta a dar chutes de perna esquerda

SÃO PAULO - O lutador Anderson Silva, do UFC, mostra cada vez mais sinais da sua recuperação da fratura na perna esquerda sofrida em dezembro de 2013. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Spider mostra uma série de exercícios em um saco de pancadas e nela, a sequência de socos termina com um chute alto da mesma perna esquerda em que se lesionou durante luta com Chris Weidman.

Aos 39 anos, o ex-campeão mundial da categoria peso médio do UFC se empenha para voltar à forma e se recuperar da grave lesão. Anderson passou por uma cirurgia e depois dos trabalho de fisioterapia, tem se aplicado a exercícios de musculação, alternados com golpes no saco de pancadas.

A fratura também levou Anderson Silva a romper os ligamentos do joelho e ter mais cuidado com os trabalhos de reforço muscular. A previsão é que o lutador retorne aos octógonos para os combates antes mesmo do fim de 2014.