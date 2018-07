Em reforma, Beira-Rio já recebe instalação da trave

PORTO ALEGRE - No mesmo dia em que vão ser sorteados os grupos da Copa de 2014, as obras de reforma do Beira-Rio tiveram um momento simbólico nesta sexta-feira. A primeira trave foi instalada no gramado do estádio do Inter, que está na fase final da reforma para ser a sede de Porto Alegre no Mundial.

A primeira trave do novo Beira-Rio foi instalada no mesmo local onde saiu o primeiro gol, marcado por Claudiomiro, na inauguração do estádio em 1969. Agora, as traves já serão equipadas com o sistema eletrônico que permitirá o uso da tecnologia para determinar se a bola cruzou a linha do gol.

Com orçamento de R$ 330 milhões, sendo R$ 275,1 milhões de financiamento federal, o Beira-Rio já atingiu 92% das obras concluídas. A previsão é de que seja inaugurado em janeiro, para poder receber cinco jogos da Copa do Mundo em junho, incluindo um das oitavas de final.