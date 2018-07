Em retorno, Jade Barbosa conquista o Troféu Brasil Em sua primeira competição no ano, Jade Barbosa mostrou neste sábado que voltou em alto nível, ao conquistar o Troféu Brasil de Ginástica Artística. No torneio disputado em Campo Grande (MS), a ginasta ficou com o primeiro lugar ao somar 56,375 pontos nos quatro aparelhos - solo, paralelas, trave e salto. Daniele Hypólito foi a segunda, com 54,600, e Priscila Cobelo a terceira, com 53,800.