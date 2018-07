Em risco, três pesos disputam torneios no fim de semana Se o ranking para a Olimpíada estivesse fechado hoje, o Brasil faria parte de um grupo seleto: estaria com Japão, Coreia do Sul e França como as únicas nações a ter judocas de todos os pesos nos Jogos. Mas, como a definição só ocorrerá em 30 de abril, três categorias ainda não estão matematicamente classificadas - e os 100% de aproveitamento das vagas está sob risco.