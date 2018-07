Em Salvador, Brasil busca título inédito O vitorioso judô brasileiro terá a oportunidade neste fim de semana de conquistar um título que lhe falta na galeria: o Mundial por Equipes. A competição, em Salvador, vai ter a disputa feminina hoje e a masculina amanhã. O evento, primeiro do ciclo olímpico Rio 2016, será em uma arena montada em frente ao Gran Hotel Stella Maris e reunirá atletas de 16 equipes no feminino e 14 no masculino. As lutas começam às 10 horas (horário de Brasília) e as finais estão previstas para as 17 horas. A entrada é franca.