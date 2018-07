Em San Marino, Lorenzo vence 2.ª seguida na MotoGP

MISANO - O espanhol Jorge Lorenzo mostrou estar em boa fase e venceu sua segunda corrida consecutiva na MotoGP neste domingo, ao dominar de ponta a ponta a etapa de San Marino, 13.ª do campeonato. Ele ultrapassou ainda na largada a sensação Marc Márquez e arrancou para uma vitória tranquila, sem maiores sustos.

O resultado fez com que Lorenzo assumisse a vice-liderança da temporada, com 219 pontos, entrando de vez na briga pelo título. A ponta continua com Marc Márquez, que foi o segundo colocado neste domingo após ter faturado a pole no sábado. O também espanhol, de 20 anos, tem 253 pontos.

Pior para Dani Pedrosa, que foi ultrapassado por Márquez nas voltas finais da prova deste domingo e terminou em terceiro, mesma colocação que ocupa na tabela do campeonato, já que chegou aos mesmos 219 pontos de Lorenzo, mas leva desvantagem por ter três vitórias a menos do que o rival na temporada.

A prova deste domingo teve emoção logo na largada, na qual Lorenzo e Pedrosa aproveitaram a desatenção de Márquez para ultrapassá-lo. Aleix Espargaró também saiu bem e conseguiu pular à frente do heptacampeão Valentino Rossi, mas seria punido posteriormente e acabou perdendo muito tempo no pit stop.

A principal disputa ao longo da corrida foi entre Pedrosa e Márquez, pela segunda colocação, mas no fim o líder do Mundial conseguiu uma bela ultrapassagem e garantiu a vice-liderança. Já o italiano Valentino Rossi aproveitou-se da punição a Espargaró e terminou em quarto, depois de ter largado em terceiro. A quinta posição ficou com Stefan Bradl.

Confira o resultado da etapa de San Marino da MotoGP:

1º. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) - 44min05s522

2º. Marc Márquez (ESP/Honda) - a 3s379

3º. Dani Pedrosa (ESP/Honda) - a 7s368

4º. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - a 15s062

5º. Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) - a 22s355

6º. Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) - a 22s599

7º. Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) - a 31s059

8º. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) - a 42s702

9º. Nicky Hayden (EUA/Ducati) - a 44s858

10º. Michele Pirro (ITA/Pramac Ducati) - a 47s818

11º. Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) - a 48s011

12º. Colin Edwards (EUA/Forward) - a 1min03s154

13º. Aleix Espargaró (ESP/Aspar) - a 1min07s600

14º. Hiroshi Aoyama (JAP/Avintia) - a 1min15s528

15º. Danilo Petrucci (ITA/Ioda) - a 1min17s907

16º. Claudio Corti (ITA/Forward) - a 1min29s655

17º. Randy de Puniet (FRA/Aspar) - a 1min33s990

18º. Michael Laverty (IRN/Paul Bird) - a 1min36s860

Não completaram:

Bryan Staring (AUS/Gresini Honda)

Lukás Pesek (RCH/Ioda)

Héctor Barberá (ESP/Avintia)

Yonny Hernández (VEN/Paul Bird)

Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati)

Karel Abraham (RCH/Cardion AB Motoracing)