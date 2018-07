Em semana de vistoria do COI, obras olímpicas têm segundo dia de paralisações Pelo segundo dia consecutivo, importantes obras para os Jogos Olímpicos no Rio seguem parcialmente paralisadas em razão de uma greve de operários. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada Intermunicipal do Rio de Janeiro (Sitraicp) afirmou, nesta terça-feira, não ter entrado em acordo com as construtoras e aguarda uma audiência no Tribunal Regional de Trabalho marcada para sexta-feira com o objetivo de definir os rumos do movimento.