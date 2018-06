Em seu 150º jogo pelo clube, Rodriguinho destaca início do Corinthians na Libertadores

O Corinthians fez bem o dever de casa e venceu o Deportivo Lara por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, em seu primeiro jogo em casa pela Libertadores. Responsável direto pelo segundo gol, o meia Rodriguinho comemorou o resultado e o bom início da equipe na competição continental.

+ Corinthians diz que só contrata Zeca se não tiver risco jurídico

+ FPF muda data das quartas do Paulista, e Palmeiras decidirá na arena

“Foi um jogo importante, estreia em casa, em um campeonato muito importante para a gente. Ficamos felizes de estar em um caminho muito legal. Conseguimos um bom resultado fora e agora dentro de casa confirmamos a nossa força. Esperamos que continue assim”, disse o meia, em entrevista à TV Globo.

Rodriguinho completou nesta quarta-feira, 150 jogos com a camisa do Corinthians. “Me espelho em outros companheiros que têm muito mais jogos do que eu. É um prazer estar vestindo essa camisa. Estou muito feliz de poder comemorar esse jogo”, completou.

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança do grupo 7, com quatro pontos. Independiente e Millonarios se enfrentam nesta quinta-feira, na Argentina. O Deportivo Lara aparece em segundo, com três pontos, o Millonarios tem um e o Independiente não pontuou ainda.