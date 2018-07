Em seu retorno à natação, Phelps faz melhor tempo de eliminatória

Atualizado às 18 horas

MESA - Em sua primeira prova após a aposentadoria de 20 meses, Michael Phelps voltou às piscinas com o melhor tempo das eliminatórias dos 100 metros borboleta no Grand Prix de Mesa, disputado no Arizona. As finais começam a ser disputadas às 21 horas (de Brasília).

O nadador de 28 anos cravou o tempo de 52s84 na última das 14 séries eliminatórias, impondo dez centésimos de diferença em relação ao segundo colocado, seu rival e amigo Ryan Lochte. Antes da competição, Phelps disse que não prometia resultados e que, em seu retorno, só queria "se divertir".

Lochte havia nadado a eliminatória anterior de Phelps - eles se cruzaram no intervalo das provas, e Lochte brincou com o amigo. "Quem sabe não nos encontramos na final C?", disse antes de Phelps nadar.

A série do multicampeão encerrou a programação das eliminatórias. Alinhado na raia 4, o nadador liderou a disputa do começo ao fim, mas nos últimos 50 metros, abriu ainda mais diferença após a parte submersa do nado.

"Me senti como um novato, como se eu precisasse ter escrito na mão a minha série e a minha raia, para não esquecer", brincou. Enquanto Phelps se dirigia à sua raia, sorria em direção à arquibancada, que o recebeu com muitos gritos e aplausos. "Foi incrível, e isso é muito bom para o esporte."

Phelps estava inscrito para disputar, também, os 100 metros livre, mas abriu mão da prova para se concentrar em uma de suas especialidades. Em sua última competição antes do hiato em sua carreira, o nadador conquistou o tricampeonato olímpico justamente nos 100 metros borboleta na Olimpíada de Londres, em 2012, com o tempo de 51s21.

O americano está inscrito para mais uma disputa no segundo dia de competições, na sexta-feira, os 50 metros livre. Cesar Cielo, recordista mundial da prova, fez o melhor tempo do ano durante o Troféu Maria Lenk, na quarta-feira, ao correr a piscina do Ibirapuera em 21s39.