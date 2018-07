Em silêncio, Espanha chega a Fortaleza e treina à noite

FORTALEZA - A delegação da Espanha desembarcou nesta sexta-feira em Fortaleza, onde enfrenta a Nigéria domingo, pela última rodada do Grupo B da Copa das Confederações. Os jogadores chegaram ao hotel por volta das 13 horas e passaram direto pelo pequeno grupo de torcedores e jornalistas que estavam no local.

O primeiro a descer do ônibus foi o treinador Vicente del Bosque, bastante ovacionado pelos torcedores. A cada jogador que se aproximava os fãs gritavam pelo nome e pediam uma foto, mas os jogadores se limitaram a acenar e passar direto. Alguns brasileiros gritaram "bem-vindos a Fortaleza, futuros vice-campeões da Copa", mas tudo num clima de paz e bom humor.

Para Ticiane Filizola, de 27 anos, o simples fato de poder ver de perto os ídolos valeu a pena. "Só queria vê-los mesmo, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos. Isso para mim valeu. Mas se der Brasil x Espanha na final, vou torcer para o Brasil", disse a torcedora, que vestia uma camisa de Xavi.

A segurança no hotel foi reforçada após a delegação ser furtada em Recife, mas os responsáveis pelo hotel não quiseram dar maiores detalhes sobre o esquema preparado. A delegação, preocupada com a segurança, endureceu as exigências para garantir que novos episódios não voltem a acontecer.

A Espanha fará nesta quarta um treino no complexo esportivo da Universidade de Fortaleza. A informação foi confirmada por um dos membros da delegação consultado pelos repórteres e vai contra o que estava originalmente programado pela Fifa, que dizia que o treino seria realizado no CETEN, a uma hora de Fortaleza.