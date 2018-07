Em situação delicada e sem torcida, Bahia e Coritiba ficam no 0 a 0

Bahia e Coritiba não saíram do 0 a 0 na noite desde domingo, feriado de 7 de setembro, em partida válida pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado foi muito ruim para as duas equipes, que continuam em situação delicada.

O Bahia segue na penúltima posição, com 17 pontos, só à frente do arquirrival Vitória, que é o último, com 15. O Coritiba também tem 17 pontos, mas fica à frente do Bahia, em 18.º lugar, pelo saldo de gols (-4 a -6). O Palmeiras, primeiro fora da zona de degola, tem 19 pontos.

O jogo aconteceu com os portões da Fonte Nova fechados, sem a presença de torcida. O Bahia cumpria punição devido a uma confusão que aconteceu no mês de maio, quando o estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), ficou superlotado para uma partida diante do Santos.