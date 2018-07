Em sorteio, Conmebol define confrontos da Copa Sul-Americana; brasileiros esperam

A primeira fase da competição, mais uma vez, foi dividida entre duas regiões do continente. Na Zona Norte, se enfrentam clubes de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela; na Zona Sul, times de Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile. Nesta etapa serão 16 confrontos eliminatórias - oito de cada região.

Para a segunda fase, o sorteio desta terça-feira determinou os oito cruzamentos com os 16 classificados da etapa inicial, sem distinção de região. Os oito que passarem às oitavas de final se juntarão com quatro clubes brasileiros, três argentinos e o Independiente Santa Fe, já garantido por ser o atual campeão.

No caso do Brasil, quatro clubes já têm vaga assegurada - Sport, Flamengo, Santa Cruz (campeão da Copa do Nordeste de 2016) e Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2015) -, mas nenhum confronto está definido até o momento. Outros quatro times serão definidos após o término da terceira fase da Copa do Brasil. No caso do Santa Cruz, o Campinense, vice do torneio nordestino, entrará na Copa Sul-Americana se o time pernambucano eliminar o Vasco na competição nacional.

Com relação aos clubes argentinos, os grandes Boca Juniors e River Plate não jogarão a competição. Os representantes do país serão Lanús, Independiente, Banfield, San Lorenzo, Estudiantes e Belgrano.

Confira os confrontos da Copa Sul-Americana:

PRIMEIRA FASE

ZONA SUL

Fénix (Uruguai) x Cerro Porteño (Paraguai)

Sportivo Luqueño (Paraguai) x Peñarol (Uruguai)

Universidad de Concepción (Chile) x Bolívar (Bolívia)

Real Potesí (Bolívia) x Universidad de Chile (Chile)

Blooming (Bolívia) x Plaza Colonia (Uruguai)

Sol de América (Paraguai) x Jorge Wilsterman (Bolívia)

Montevideo Wanderers (Uruguai) x O`Higgins (Chile)

Palestino (Chile) x Libertad (Paraguai)

ZONA NORTE

Universitario (PERU) x Emelec (Equador)

Aucas (Equador) x Real Garcilazo (Peru)

Deportivo Lara (Venezuela) x Junior Barranquilla (Colômbia)

Deportivo La Guaira (Venezuela) x Deportes Tolima (Colômbia)

Barcelona (Equador) x Zamora (Venezuela)

Independiente Medellín (Colômbia) x Universidad Católica (Equador)

Deportivo Anzoátegui (Venezuela) x Sport Huancayo (Peru)

Deportivo Municipal (Peru) x Atlético Nacional (Colômbia)

BRASIL

Brasil 3 x Cuiabá

Brasil 1 x Sport

Brasil 4 x Brasil 6

Brasil 2 x Brasil 7

ARGENTINA

Lanús x Independiente

Banfield x San Lorenzo

Estudiantes x Belgrano