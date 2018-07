Em SP, Oscar Schmidt passa por cirurgia para retirada de tumor do cérebro

SÃO PAULO - O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor do cérebro, depois de ter sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira. O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso no dia seguinte e ele já se recupera de forma satisfatória.

Por meio de um comunicado distribuído nesta sexta, o hospital informou que a operação foi realizada com o objetivo de retirar um nódulo localizado na parte frontal esquerda do cérebro e que, depois de passar pela UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o ex-atleta foi transferido para um quarto comum, no qual ele está "recuperando-se bem e com muito bom humor".

O hospital também esclareceu que um exame parcial, realizado durante a cirurgia, apontou que o nódulo é benigno (de menor gravidade), mas enfatizou que a confirmação definitiva deste diagnóstico só "deverá ser divulgada nos próximos dias".

Ainda não existe previsão de alta para Oscar, mas o hospital prometeu divulgar boletins semanais assim que for tendo novas informações sobre o paciente.

Um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro e mundial, Oscar Schmidt acabou sendo internado depois de passar mal durante uma viagem na semana passada.

