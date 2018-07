Em SP, sindicato cria punição para clube mau pagador

De acordo com o presidente do sindicato, Rinaldo Martorelli, percebe-se dois tipos de comportamento dos dirigentes. No primeiro caso, comprometem a receita dos novos contratos de TV antes mesmo de o dinheiro cair na conta. O segundo é o cartola que, mesmo ciente de que não tem condições de pagar, oferece o salário, assina o contrato e manda o jogador procurar a Justiça quando o pagamento está atrasado. "Em São Paulo fizemos constar no regulamento do Paulista uma pena de perda de pontos para o clube que ficar com salários atrasados."