Em teleconferência, Tom Brady é apresentado no Tampa Bay Buccaneers

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, Tom Brady foi apresentado nesta terça-feira em uma teleconferência de 30 minutos como o novo jogador do Tampa Bay Buccaneers. O astro do futebol americano, de 42 anos, apontado como um dos maiores quarterbacks de todos os tempos da NFL, falou sobre a sua escolha pelo time da Flórida, após 20 anos no New England Patriots.

"Havia muitas coisas na equipe que eram realmente intrigantes para mim. Os jogadores, treinadores e a disposição de todos de realizarem o que é o objetivo de jogar futebol, o de ganhar", disse Tom Brady, que não teve de posar para fotos com sua nova camisa. O astro falou em uma linha telefônica, o técnico Bruce Arians em outra e as perguntas dos repórteres foram feitas em uma terceira.

"Eles (o Tampa Bay Buccaneers) me contrataram para fazer um trabalho aqui. Vou dar tudo o que tenho", afirmou o jogador, que conquistou 17 títulos de divisão, nove campeonatos de conferência e seis edições do Super Bowl.

Tom Brady fez questão de agradecer as duas décadas nos Patriots. "Acho que o Sr. Kraft (proprietário do agora ex-time do quarterback) tem sido uma grande influência na minha vida e estou muito agradecido por duas décadas, que foram importantes para mim e minha família", comentou.

E acrescentou: "Saio de lá com grande admiração pelas pessoas e pela organização. É uma organização de primeira classe em todos os aspectos. Eu certamente desejo a eles o melhor", finalizou Tom Brady.

Bruce Arians, técnico dos Buccaneers, também falou de sua admiração pelo reforço especial. "Fui muito, muito abençoado como treinador por estar perto dos grandes e agora estarei ao lado do melhor de todos os tempos", afirmou. "Ele (Brady) faz com que todos no grupo melhorem su desempenho".