Em terceiro, Rodrigo Pessoa sobe no pódio em Turim

Com a vitória na terceira prova do circuito, o alemão assumiu o topo do ranking da competição com 105 pontos, ultrapassando na classificação o compatriota Marcus Ehning, que liderava o campeonato. Já Rodrigo Pessoa aparece na 22ª posição, com 35 pontos.

A última etapa do evento acontecerá no Brasil, entre os dias 26 e 28 de agosto, no Rio de Janeiro, será uma das sedes do campeonato. O Global Champions Tour é disputado em nove cidades de diferentes países.