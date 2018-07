Em termos de número, o Brasil está bem no ciclismo de estrada

SÃO PAULO - Pela primeira vez, o Brasil vai enviar uma equipe completa para as competições femininas no ciclismo de estrada. O país será representado em Londres pelas irmãs goianas Clemilda e Janildes Fernandes e pela cearense Fernanda da Silva Souza.

Boa parte dos méritos pela classificação pode ser atribuída às equipes do Vale do Paraíba pelas quais competem, que têm conseguido enviá-las para competir no exterior. As irmãs Fernandes defendem a São José/Kuota, e Fernanda pedala pela Funvic/Marcondes Cesar/Gelog/Pindamonhangaba.

O trio construiu a classificação acumulando pontos em competições de alto nível pelo continente. Em março, Clemilda venceu a Volta Ciclística de El Salvador, que contou com a presença de competidoras italianas e ucranianas de alto nível. Se viajassem menos ao exterior, a obtenção das vagas olímpicas seria impossível. "O ciclismo feminino é bem precário no Brasil. Temos poucas competições de bom nível. É preciso ir ao exterior para ganhar ritmo, experiência e acostumar a carcaça à dureza das competições mais difíceis", diz o técnico da equipe de Pindamonhangaba, Benedito Tadeu Azevedo Júnior, o Kid.

O argentino Francisco Manzo, técnico das irmãs Fernandes em São José, está empolgado. "O resultado delas em El Salvador foi ótimo. Acredito que podem até trazer uma inédita medalha para o Brasil." Antes de embarcar para Londres, as duas irmãs ainda vão representar a cidade nos Jogos Regionais, em Caraguatatuba.

O ciclismo é uma das modalidades em que o Brasil não conseguiu nenhuma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, ano passado. Mas isso não significa que os ciclistas nacionais vão passar vergonha em Londres.

No masculino, o Brasil também vai enviar equipe completa, com três ciclistas, graças à pontuação obtida no ranking das Américas da União Ciclística Internacional. Vão representar o país Murilo Fischer, Magno Nazaret e Gregolry Panizo. No contra o relógio, o sul-mato-grossense Magno Nazaret do Prado tem conseguido bons resultados, como a vitória na Volta do Uruguai, em abril. Ele deu fim a um jejum brasileiro de 41 anos numa das mais importantes provas ciclísticas do continente.

No Tour de San Luis, na Argentina, ele chegou a bater o espanhol Albert Contador, campeão da Volta da França em 2007 e 2009, no contra o relógio. Já Panizo foi campeão do Pan-Americano da Colômbia, em 2011. Fischer, quinto colocado no Mundial de 2005, mora na Itália, onde participa de competições do Circuito Pro Tour.