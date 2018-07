Em Uberlândia, disputa pela ponta do ranking

O britânico Phillips Idowu saiu do GP Brasil, disputado no domingo, no Rio, com o melhor resultado do salto triplo no ano ? 17,48 m. Mas, para a disputa do GP de Uberlândia, que será realizado hoje, a partir das 18h30, desceu uma posição no ranking mundial, por causa do francês Teddy Thamgo.

O atleta de apenas 20 anos foi campeão mundial juvenil em 2008 e chegou ao mundo dos adultos impondo respeito. No Mundial Indoor de Doha, em março, cravou 17,90 m em seu último salto ? além do ouro, bateu o recorde mundial em pista coberta. Enquanto Idowu competia no Rio, ele participava do Campeonato Francês. E, ontem, tirou do inglês o melhor resultado do ano: venceu sua prova com 17,63 m, tornando-se líder do ranking mundial.

Longe da França, Idowu terá como seu principal rival o cubano Alexis Copello, agora 3.º do mundo no ano, com 17,47 m. O brasileiro Jadel Gregório, que tenta voltar aos bons dias, também estará na disputa de Uberlândia ? no Rio, foi apenas o 3.º, com 16,98 m.

Medalhistas em ação. O GP de Uberlândia, penúltimo da turnê brasileira de atletismo, terá a presença da campeã mundial e olímpica dos 400 m com barreiras, Melaine Walker. A jamaicana participou da etapa de Xangai da Liga Diamante, no domingo, e voou diretamente para o Brasil. Em Uberlândia, ela espera melhor desempenho que o da China, quando fez 55s33. A líder do ranking deste ano, a americana LaShinda Demus, tem 53s34.

A prova dos 100 m também terá como destaque o inglês Dwain Chambers, campeão mundial indoor e vice-campeão do GP Brasil, no domingo.